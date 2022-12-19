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Новости

19 декабря, 16:45

Происшествия

Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске

Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске

Село Елизаветовка попало под минометный обстрел ВСУ в Курской области

Уголовное дело завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Спасатели ликвидировали открытое горение в магазине мужской одежды в Красногорске

Площадь пожара в красногорском магазине составила 50 "квадратов"

Новости часа: заммэра рассказал о работе городских служб в Москве

Крыша магазина "Сударь" загорелась в Красногорске

Новости часа: в МИД рассказали о ситуации с ограничениями Иордании для авиакомпаний РФ

Новости часа: Роспотребнадзор не планирует вводить систему QR-кодов из-за гриппа и ОРВИ

СК опубликовал видео с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщил СК РФ.

Более тысячи российских туристов уже вернули из Египта. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

В подмосковных лесах началась операция "Елочка", чтобы пресечь незаконную вырубку деревьев. Об этом рассказали власти Московской области.

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