Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщил СК РФ.

Более тысячи российских туристов уже вернули из Египта. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

В подмосковных лесах началась операция "Елочка", чтобы пресечь незаконную вырубку деревьев. Об этом рассказали власти Московской области.