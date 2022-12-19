19 декабря, 16:45Происшествия
Новости часа: уголовное дело завели после обрушения лесов в Краснознаменске
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске. Об этом сообщил СК РФ.
Более тысячи российских туристов уже вернули из Египта. Об этом рассказали в Минэкономразвития.
В подмосковных лесах началась операция "Елочка", чтобы пресечь незаконную вырубку деревьев. Об этом рассказали власти Московской области.