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19 декабря, 16:15

Происшествия

Уголовное дело завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Уголовное дело завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

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Уголовное дело завели после травмирования рабочих при обрушении строительных лесов в Краснознаменске. Речь о нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщили в следственном комитете Московской области.

Ранее очевидцы рассказали, что леса обрушились в момент демонтажа. По данным Фонда капремонта региона, леса сложились из-за сильного снегопада. В результате пострадали 15 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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