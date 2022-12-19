19 декабря, 16:15Происшествия
Уголовное дело завели после обрушения строительных лесов в Краснознаменске
Уголовное дело завели после травмирования рабочих при обрушении строительных лесов в Краснознаменске. Речь о нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщили в следственном комитете Московской области.
Ранее очевидцы рассказали, что леса обрушились в момент демонтажа. По данным Фонда капремонта региона, леса сложились из-за сильного снегопада. В результате пострадали 15 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.