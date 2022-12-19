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СК опубликовал видео с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

СК опубликовал видео с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

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В Сети появилось видео с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. Кадры опубликовал Следственный комитет РФ.

На кадрах видно, что куски корпуса еще продолжают тлеть. Виден также обгоревший строительный вагончик, с которым столкнулся Ми-8 при посадке.

Инцидент произошел утром 19 декабря в Ольховском районе. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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