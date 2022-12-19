СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Следственный комитет начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске, где пострадали рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным информационных агентств, травмы получили от 12 до 15 человек. Их жизни ничего не угрожает, но пострадавших пришлось отвезти в Одинцовскую больницу. В данный момент на месте работают сотрудники полиции, СК и прокуратуры.

Сообщается, что леса рухнули в процессе демонтажа. На помощь рабочим сразу вызвали скорую помощь, но она застряла на проезде во двор. Выталкивать машину из сугроба пришлось прохожим.

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