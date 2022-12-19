Новости часа: строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске, пострадали более 10 человек. Об этом сообщили в ТАСС.

Первые выплаты единого пособия начнут поступать на счета россиян во второй половине января. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рекордные сугробы в Москве начнут таять с четверга, 22 декабря. До этого в городе будет морозно, заявили синоптики.