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Общество

Новости часа: строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске

Новости часа: строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске

Двенадцать человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительные леса рухнули в подмосковном Краснознаменске, пострадали более 10 человек. Об этом сообщили в ТАСС.

Первые выплаты единого пособия начнут поступать на счета россиян во второй половине января. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Рекордные сугробы в Москве начнут таять с четверга, 22 декабря. До этого в городе будет морозно, заявили синоптики.

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