Двенадцать человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

В Краснознаменске при обрушении строительных лесов пострадали 12 человек. Там обрушились секции с девятого по первый этаж. Об этом заявили информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

По последним данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. Их отвезли в Одинцовскую городскую клиническую больницу.

Одна из скорых, которая приехала на вызов, застряла в сугробе при заезде во двор. Проехать помогли полицейские и прохожие.