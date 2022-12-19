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Двенадцать человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

Двенадцать человек пострадали при обрушении строительных лесов в Краснознаменске

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В Краснознаменске при обрушении строительных лесов пострадали 12 человек. Там обрушились секции с девятого по первый этаж. Об этом заявили информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

По последним данным, два человека находятся в тяжелом состоянии. Их отвезли в Одинцовскую городскую клиническую больницу.

Одна из скорых, которая приехала на вызов, застряла в сугробе при заезде во двор. Проехать помогли полицейские и прохожие.

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