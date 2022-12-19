Новости регионов: пожар на месторождении в Иркутской области ликвидирован

Пожар на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области удалось потушить. Пострадало семь человек, погибших нет. Одна из установок вспыхнула к вечеру 18 декабря, пламя быстро распространилось. Общая площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. В тушении участвовали 155 человек.

Жителям многоэтажки в Комсомольске-на-Амуре пожаловались на тысячи комаров, которые обитают в квартирах и на лестницах. Причина – текущие трубы. Из-за парящей канализации там постоянно влажно, а в подвале стоит вода. Как заявили местные жители, это продолжается в течение 11 лет.

В Санкт-Петербурге сделали самую длинную в мире шаверму – 151 метр. Чтобы приготовить это блюдо, трудились 150 поваров. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов России. А после того, как все измерения были сделаны, шаверму разрезали на тысячу частей и бесплатно раздали всем участникам мероприятия.

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