ВСУ атаковали поселок Красная Яруга в Белгородской области

Под обстрелами с украинской стороны снова оказалась Белгородская область. На этот раз снаряды ВСУ прилетели в поселок Красная Яруга. Пострадали два местных жителя. Осколочные ранения получила девушка, у мужчины – контузия. Повреждения получили два многоквартирных дома, а также газопровод и система теплоснабжения, пропал свет.

Перед этим украинская артиллерия ударила по Белгородскому району. В итоге один человек погиб, еще один ранен. Серьезные разрушения получили корпуса местной птицефабрики и несколько машин спецтехники с этого предприятия.

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