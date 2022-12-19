Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Происшествия

ВСУ атаковали поселок Красная Яруга в Белгородской области

ВСУ атаковали поселок Красная Яруга в Белгородской области

Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Новости часа: пациент, пострадавший при обстреле больницы в Донецке, скончался

Новости часа: пациентов подвергшейся обстрелу больницы в Донецке переведут в другие палаты

Три корпуса больницы Донецка повреждены из-за обстрела со стороны ВСУ

Новости часа: движение трамваев на Открытом шоссе восстановили

ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля случилось в Москве

Новости часа: температуру в корабле "Союзе МС-22" удалось понизить

Курсанты спасли женщину на станции "Китай-город"

Пожар произошел в торговом центре в Челябинской области

Под обстрелами с украинской стороны снова оказалась Белгородская область. На этот раз снаряды ВСУ прилетели в поселок Красная Яруга. Пострадали два местных жителя. Осколочные ранения получила девушка, у мужчины – контузия. Повреждения получили два многоквартирных дома, а также газопровод и система теплоснабжения, пропал свет.

Перед этим украинская артиллерия ударила по Белгородскому району. В итоге один человек погиб, еще один ранен. Серьезные разрушения получили корпуса местной птицефабрики и несколько машин спецтехники с этого предприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика