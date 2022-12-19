Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Украинские войска 18 декабря снова обстреляли Донецк. Об этом сообщили местные власти. Последний удар был нанесен уже вечером, он оказался одним из самых сильных.

Теперь выбиты стекла у корпусов Донецкого технического университета, повреждены студенческие кафе и столовая. Сильнее всего досталось больнице № 6 имени Калинина. Там зафиксировали прямые попадания в корпуса, в том числе в отделение нейрохирургии. Ранения получили несколько пациентов, один из них скончался. Других больных решили не эвакуировать, их переводят в уцелевшие палаты.

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