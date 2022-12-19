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Происшествия

Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Украинские военные нанесли удары по инфраструктуре Донецка

Новости часа: пациент, пострадавший при обстреле больницы в Донецке, скончался

Новости часа: пациентов подвергшейся обстрелу больницы в Донецке переведут в другие палаты

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Украинские войска 18 декабря снова обстреляли Донецк. Об этом сообщили местные власти. Последний удар был нанесен уже вечером, он оказался одним из самых сильных.

Теперь выбиты стекла у корпусов Донецкого технического университета, повреждены студенческие кафе и столовая. Сильнее всего досталось больнице № 6 имени Калинина. Там зафиксировали прямые попадания в корпуса, в том числе в отделение нейрохирургии. Ранения получили несколько пациентов, один из них скончался. Других больных решили не эвакуировать, их переводят в уцелевшие палаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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