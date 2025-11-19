Группа российских туристов застряла посреди бушующей реки во Вьетнаме. По словам самих пострадавших, 19 человек отправились на экскурсию из Нячанга в Дананг на автобусе без сопровождающего. Однако на обратном пути из-за паводка они оказались на затопленном мосту, где остаются уже почти сутки.

Туристы отмечают, что ближайшие дома уже затопило, из-за чего группа не может связаться со спасателями. При этом провизия постепенно заканчивается, а метеорологи предупреждают о возможном усилении дождей и даже приближении урагана.

