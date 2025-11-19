Новости регионов: поиски семьи Усольцевых возобновились в Красноярском крае

В Красноярском крае вновь возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября 2025 года. Спасатели приступили к исследованию пещеры глубиной 15 метров, а также прочесали 2,5 километра сложного лесного и скального массива. За прошедшее время было исследовано более 500 километров лесных дорог и 40 квадратных километров леса. Активные поиски завершились 12 октября, но волонтеры вновь вышли на маршруты.

Городская мэрия в Якутске направила на уборку дорог и тротуаров всю доступную технику. В регионе уже вторые сутки борются с последствиями снегопада. Также в ведомстве предупредили, что возможны заторы и пробки на дорогах.

