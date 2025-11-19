Несколько небольших аварий произошло в Москве минувшей ночью

Минувшей ночью в Москве произошло несколько небольших дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали сложные погодные условия. Как сообщают дорожные службы, все последствия случившихся аварий уже полностью устранены, движение на основных городских магистралях восстановлено и функционирует в штатном режиме.

Водителям рекомендуется сохранять максимальную внимательность при управлении транспортными средствами в условиях непогоды. Специалисты советуют по возможности пересаживаться на общественный транспорт или, как минимум, избегать поездок без крайней необходимости в периоды ухудшения дорожной обстановки.

