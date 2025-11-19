Форма поиска по сайту

19 ноября, 09:00

Происшествия

Несколько небольших аварий произошло в Москве минувшей ночью

Минобороны показало обломки ракет США ATACMS, которыми ВСУ хотели ударить по Воронежу

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

Новости мира: беспилотное аэротакси может появиться в Дубае в 2026 году

Массовая авария произошла на Ленинском проспекте

Новости регионов: гололедица стала причиной массовых аварий на Камчатке

На юге Москвы произошло ДТП со скорой помощью

"Московский патруль": москвич ослеп на один глаз после посещения частной клиники

"Московский патруль": суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

Пожар произошел в многоквартирном доме на Днепропетровской улице

Минувшей ночью в Москве произошло несколько небольших дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали сложные погодные условия. Как сообщают дорожные службы, все последствия случившихся аварий уже полностью устранены, движение на основных городских магистралях восстановлено и функционирует в штатном режиме.

Водителям рекомендуется сохранять максимальную внимательность при управлении транспортными средствами в условиях непогоды. Специалисты советуют по возможности пересаживаться на общественный транспорт или, как минимум, избегать поездок без крайней необходимости в периоды ухудшения дорожной обстановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор Бедуля Полина Брабец

