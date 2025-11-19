Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае вновь возобновились поиски семьи Усольцевых, пропавшей еще в сентябре. Спасатели погрузились в пещеру глубиной 15 метров, обследовав все ее 30 метров, а также прошли 2,5 километра сложного лесного и скального массива. Напомним, Усольцевы исчезли 28 сентября, направляясь к горе Буратинка. За прошедшее время было исследовано более 500 километров лесных дорог и 40 квадратных километров леса.. Активные поиски завершились 12 октября, но волонтеры вновь вышли на маршруты, не теряя надежды найти семью.

В Якутске вторые сутки борются с последствиями снегопада. Обильные осадки с морозом и сильным ветром принес мощный циклон, накрывший регион. Как заявили в городской мэрии, на уборке дорог и тротуаров задействованы все доступные силы. Также там предупредили, что возможны заторы на дорогах. Из-за этого могут увеличиться интервалы движения между автобусами. По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в городе еще как минимум на сутки.

