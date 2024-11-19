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Новости

19 ноября, 07:45

Происшествия

Новости мира: 10 израильтян пострадали в результате ракетного удара со стороны Ливана

Новости мира: 10 израильтян пострадали в результате ракетного удара со стороны Ливана

Новости регионов: два судна попали в аварийные ситуации на Камчатке

Коммерческое помещение сгорело на северо-востоке Москвы в ночь на 19 ноября

"Московский патруль": спасатели в ТиНАО вызволили бобра из решетки

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Суд продлил арест организаторам смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. Наибольший ущерб был нанесен городам Шфарам и Тель-Авив. В результате атаки погиб один человек, еще 10 пострадали. Над столицей одну из ракет удалось сбить, но ее обломки оборвали линию электропередачи и спровоцировали пожар. Спасатели продолжают работать на месте и вытаскивать людей из-под завалов.

Во Франции продолжаются протесты фермеров. На помощь к тракторам приехали самосвалы с землей, и выбросили ее дороги. Протесты против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами начались накануне в Париже. Сейчас акции охватили почти всю страну, в них приняли участие более двух с половиной тысяч фермеров.

Президент Абхазии Аслан Бжания подает в отставку. Исполняющим его обязанности станет вице-президент республики. Такое решение было принято в результате длительных переговоров с оппозицией. 15 ноября протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, захватили правительственные здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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