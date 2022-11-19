Москвичам рассказали о главных новостях субботы

На Сахалине закончили разбирать завалы на месте взрыва жилого дома. Сейчас работают в подвале. До сих пор неивестна судьба одного человека. На данный момент известно о девяти погибших, четверо из них дети. Есть угроза обрушения еще одного подъезда, он оцеплен. В остальных включили свет, воду и электричество. Большинство жильцов вернулись в свои квартиры.

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин. За несколько лет вместо множества разных компаний появились мощные системные коммунальные предприятия. Они оснащены всем необходимым: техникой, технологиями и организацией контроля. Как добавил мэр, к зимнему периоду город начинает готовиться еще летом. Сейчас Москва один из немногих мегаполисов мира, который хорошо справляется с прохождением зимы и непогодой.

Подозреваемый в убийстве девушки на Севастопольском проспекте признал вину. Его нашли в Тамбовской области и доставили на допрос в Москву. У мужчины обнаружили складной нож. Им, по всей видимости, и убили девушку. Допросили также мужчину, который помог подозреваемому уехать. Он проходит по делу свидетелем, по крайней мере, пока. Мужчины, якобы, познакомились накануне через сервис поиска автомобильных попутчиков.

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