Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Москвичам рассказали о главных новостях субботы

Новости часа: пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе под Санкт-Петербургом

Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировали

Два автомобиля столкнулись на Пятницком шоссе в Подмосковье

Новости часа: Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий для борьбы с дронами

Пожар произошел в доме на улице Боженко в Москве

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк ракетами РСЗО "Град"

Пожар произошел на заводе автоконцерна в Китае

Пожар произошел на газозаправочной станции в Ленинградской области

Новости часа: траур объявлен в Тымовском районе Сахалина после взрыва газа в жилом доме

На Сахалине закончили разбирать завалы на месте взрыва жилого дома. Сейчас работают в подвале. До сих пор неивестна судьба одного человека. На данный момент известно о девяти погибших, четверо из них дети. Есть угроза обрушения еще одного подъезда, он оцеплен. В остальных включили свет, воду и электричество. Большинство жильцов вернулись в свои квартиры.

Москва провела масштабную работу по переустройству городского хозяйства. Об этом рассказал Сергей Собянин. За несколько лет вместо множества разных компаний появились мощные системные коммунальные предприятия. Они оснащены всем необходимым: техникой, технологиями и организацией контроля. Как добавил мэр, к зимнему периоду город начинает готовиться еще летом. Сейчас Москва один из немногих мегаполисов мира, который хорошо справляется с прохождением зимы и непогодой.

Подозреваемый в убийстве девушки на Севастопольском проспекте признал вину. Его нашли в Тамбовской области и доставили на допрос в Москву. У мужчины обнаружили складной нож. Им, по всей видимости, и убили девушку. Допросили также мужчину, который помог подозреваемому уехать. Он проходит по делу свидетелем, по крайней мере, пока. Мужчины, якобы, познакомились накануне через сервис поиска автомобильных попутчиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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