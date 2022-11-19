Открытое горение на газопроводе в Ленобласти ликвидировали

Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили в МЧС РФ. Как заявил губернатор региона, аварийные бригады приступят к ремонту после выгорания остатков газовой смеси.

Пожар произошел возник во Всеволожском районе Ленобласти в результате разгерметизации газопровода. Из-за этого шесть газовых станций перевели на резервную схему снабжения. Подачу газа в населенные пункты восстановят в течение четырех часов.

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