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Самолет с пассажирами загорелся во время взлета в Перу

Самолет с пассажирами загорелся во время взлета в Перу

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В Перу Airbus A320 авиакомпании LATAM во время разбега врезался в пожарный автомобиль на взлетно-посадочной полосе. В момент аварии на борту находились пассажиры. На опубликованных кадрах видно, как самолет зацепил машину и загорелся. Пассажиров и экипаж удалось вовремя эвакуировать, они не пострадали. Двое пожарных, которые находились в машине, погибли. Прокуратура Перу начала расследование причин инцидента.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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