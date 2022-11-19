ФСБ задержала террориста при попытке въехать в Крым

Сотрудники ФСБ задержали террориста при попытке въехать в Крым. Им оказался житель Херсонской области. Суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в декабре 2015 года мужчина вступил в запрещенную в России террористическую организацию. Задержанный осуществлял охрану, проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

