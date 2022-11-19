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Происшествия

59 спасателей работают на месте взрыва в жилом доме в Тымовском

59 спасателей работают на месте взрыва в жилом доме в Тымовском

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59 спасателей работают сейчас на месте взрыва в жилом доме в городе Тымовское Сахалинской области. На место вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ, также направлена дополнительная бригада реаниматологов и борт санавиации.

На данный момент известно о семи погибших и девяти пострадавших. Один из них в реанимации. Под завалами еще могут оставаться люди.

Взрыв прогремел утром субботы в пятиэтажке. По предварительным данным, на балконе сдетонировал газовый баллон. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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