В Волгограде противники QR-кодов ворвались в здание местного Роспотребнадзора

В Волгограде противники QR-кодов, по информации местных СМИ, это были 4 женщины, ворвались в офис Роспотребнадзора. По словам очевидцев, работа ведомства была почти полностью остановлена.

Сотрудники вызвали полицию и охрану по тревожной кнопке, но к моменту их приезда неизвестные скрылись. Возле здания все еще дежурят машины росгвардейцев. В самом ведомстве ситуацию не комментируют.

В Волгограде QR-коды необходимы для посещения непродуктовых магазинов, заведений общепита, кинотеатров, музеев и для покупки проездных на общественный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.