Жительница Калуги пришла в ФСБ, чтобы извиниться за пикантный снимок на фоне храма. Фотографию, где она задирает юбку напротив церкви, девушка сама опубликовала в Сети. Однако потом она стала получать в свой адрес угрозы.

В заявлении о явке с повинной девушка утверждает, что сфотографировалась на улице в таком виде в шутку, не обращая внимания на соседние здания.

Она уточнила, что не планировала оскорблять чувства верующих. Теперь, по словам девушки, ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей или общественные работы.