Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 14:30

Происшествия

Новости мира: в Париже ограбили Лувр

Новости мира: в Париже ограбили Лувр

Новости мира: тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины

ДТП произошло на Старошереметьевском шоссе

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Участие волонтеров в поисках пропавшего подмосковного подростка-зацепера приостановлено

Два человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 октября

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-2 в Подмосковье

Новости мира: Венгрия выразила готовность обеспечить безопасность саммита РФ и США

Новости мира: мощный пожар вспыхнул в аэропорту в Бангладеш

В Париже ограбили Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Преступление совершили при открытии музея. На данный момент идут следственные действия, на месте работает полиция. Музей закрыт на весь день. Список похищенных экспонатов пока не публикуют. Французская пресса пишет, что украдено девять предметов из коллекции драгоценностей императора Наполеона и императрицы Жозефины. Позднее одну из драгоценностей обнаружили сломанной недалеко от музея. Точная сумма ущерба уточняется.

Мощное извержение вулкана произошло на Гавайях. Оно длилось более 7 часов. Фонтан лавы высотой до 500 метров выпустил вулкан Килауэа – один из самых активных действующих вулканов на Земле. Однако ученые сообщают, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика