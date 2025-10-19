Новости мира: в Париже ограбили Лувр

В Париже ограбили Лувр, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Преступление совершили при открытии музея. На данный момент идут следственные действия, на месте работает полиция. Музей закрыт на весь день. Список похищенных экспонатов пока не публикуют. Французская пресса пишет, что украдено девять предметов из коллекции драгоценностей императора Наполеона и императрицы Жозефины. Позднее одну из драгоценностей обнаружили сломанной недалеко от музея. Точная сумма ущерба уточняется.

Мощное извержение вулкана произошло на Гавайях. Оно длилось более 7 часов. Фонтан лавы высотой до 500 метров выпустил вулкан Килауэа – один из самых активных действующих вулканов на Земле. Однако ученые сообщают, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

