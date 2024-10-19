Новости регионов: тело четвертого погибшего нашли при разборе завалов дома в Кирсанове

Тело четвертого погибшего нашли при разборе завалов дома в Кирсанове, сообщают в МЧС. Спасатели разобрали уже половину разрушенных конструкций. Газ взорвался в пятиэтажке утром, после чего начался пожар. Повреждены верхние этажи здания.

На Горьковском шоссе в районе Ногинска столкнулись три машины – фура, газель и легковушка. В результате на месте случился пожар, и движение пришлось временно перекрыть.

Автобус потушил сам себя в Санкт-Петербурге. Он выпустил клубы белого порошка. В пресс-службе комитета по транспорту пояснили, что в автобусе случайно сработала система пожаротушения.

Об этих новостях – в эфире телеканала Москва 24.