Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 18:30

Происшествия

Новости регионов: тело четвертого погибшего нашли при разборе завалов дома в Кирсанове

Новости регионов: тело четвертого погибшего нашли при разборе завалов дома в Кирсанове

Новости мира: наводнение произошло на юго-востоке Франции

Агрессивные птицы атакуют жителей Люберец

Новости мира: миллионы людей остались без света на Кубе

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области

Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон

"Безопасный город": полицейские вернули владельцу спорткар, угнанный в центре Москвы

"Безопасный город": в Москве с машин срывают подорожавшие за последние годы запчасти

"Безопасный город": жители Люберец боятся выходить во двор своего дома из-за ворон

Новости регионов: крупный пожар произошел в Калининградской области

Тело четвертого погибшего нашли при разборе завалов дома в Кирсанове, сообщают в МЧС. Спасатели разобрали уже половину разрушенных конструкций. Газ взорвался в пятиэтажке утром, после чего начался пожар. Повреждены верхние этажи здания.

На Горьковском шоссе в районе Ногинска столкнулись три машины – фура, газель и легковушка. В результате на месте случился пожар, и движение пришлось временно перекрыть.

Автобус потушил сам себя в Санкт-Петербурге. Он выпустил клубы белого порошка. В пресс-службе комитета по транспорту пояснили, что в автобусе случайно сработала система пожаротушения.

Об этих новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика