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19 октября, 12:45

Происшествия

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. По предварительным данным, погибли 3 человека, пострадали как минимум 9. Возбуждено уголовное дело. В городе ввели режим ЧС, сообщил губернатор Максим Егоров.

На Камчатке собаки загнали на дерево соболя. Его заметили прохожие. Особенно сильно за животное переживала одна из местных жительниц – она не знала, как снять его с дерева, и позвала на помощь.

Об этих новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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