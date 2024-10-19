Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области

Взрыв газа произошел в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. По предварительным данным, погибли 3 человека, пострадали как минимум 9. Возбуждено уголовное дело. В городе ввели режим ЧС, сообщил губернатор Максим Егоров.

На Камчатке собаки загнали на дерево соболя. Его заметили прохожие. Особенно сильно за животное переживала одна из местных жительниц – она не знала, как снять его с дерева, и позвала на помощь.

Об этих новостях – в эфире телеканала Москва 24.