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19 октября, 23:15

Происшествия

СК РФ опубликовал кадры допроса Романа Микояна, убившего брата и бабушку

СК РФ опубликовал кадры допроса Романа Микояна, убившего брата и бабушку

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Следственный комитет предъявил Роману Микояну обвинение в двойном убийстве сына и бывшей тещи рок-музыканта Стаса Намина. Ранее ведомство опубликовало кадры допроса обвиняемого, он признал свою вину. По его словам, мотивом убийства стал давний семейный конфликт. Следователи запланировали проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических, психолого-психиатрических экспертиз.

Тела 30-летнего Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко нашли утром 19 октября в коттедже в подмосковной деревне Крюково. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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