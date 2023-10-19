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19 октября, 13:15

Происшествия

Подозреваемым в убийстве родственников рок-музыканта Намина стал его сын – СМИ

Подозреваемым в убийстве родственников рок-музыканта Намина стал его сын – СМИ

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В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

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В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями нашли в коттедже в деревне Крюково. По предварительным данным, подозреваемый – старший сын музыканта Роман Микоян.

По одной из версий, причиной убийства стали имущественные споры. В ближайшее время суд с участием прокуратуры должен избрать подозреваемому меру пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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