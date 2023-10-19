Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:15

Происшествия

В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина

Два уголовных дела расследуют следователи после инцидента в Щелкове

"Московский патруль": столичный суд арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми

"Московский патруль": СК РФ провел обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове

"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской

Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Суд в Москве арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми

СК возбудил дело после стрельбы в ТЦ на улице Михневской

Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

В Подмосковье убиты сын и теща музыканта Стаса Намина. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями нашли в коттедже в деревне Крюково. По предварительным данным, подозреваемый – старший сын музыканта Роман Микоян.

По одной из версий, причиной убийства стали имущественные споры. В ближайшее время суд с участием прокуратуры должен избрать подозреваемому меру пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика