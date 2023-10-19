Два уголовных дела расследуют следователи после инцидента в Щелкове

Два уголовных дела расследуют следователи Подмосковья после инцидента в Щелкове. Они проверяют управляющую компанию, которая, как утверждают местные жители, не подготовила их дома к отопительному сезону. Из-за этого температура воздуха в квартирах была такой же, как на улице.

Другое уголовное дело связано с сотрудницей данной компании. 25-летняя девушка на встрече с жителями сначала сбила женщину, которая пыталась помешать ей скрыться, а потом переехала ее. Теперь ей грозит тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Помимо этого, следователи уже провели обыск в самой управляющей компании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.