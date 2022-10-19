Новости часа: следствие подтвердило причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту подтвердило следствие. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В Херсоне проводят обход домов, всех жителей просят выехать. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Третий обязательный предмет для сдачи ЕГЭ вводить не планируется. Об этом сообщил Рособрнадзор.