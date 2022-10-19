Новости часа: разбор завалов на месте ЧП с самолетом в Ейске завершат 19 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Разбор завалов на месте ЧП с самолетом в Ейске завершат в среду, 19 октября. Об этом сообщил глава города Роман Бублик.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко поручила выработать общую систему выплат мобилизованным. По ее словам, задержки и существенная разница в их размере недопустимы.

Бывшего замминистра энергетики России уличили во взятке в 227 миллионов рублей. Об этом заявили в МВД.