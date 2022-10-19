СК РФ подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет РФ подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к террористической акции на Крымском мосту.

В свою очередь, власти Херсонской области предупредили жителей о новых провокациях, которые ВСУ могут осуществить в ближайшее время. Отмечается, что почти 40% населения уже выехали из региона. Местные органы власти также переезжают на левый берег Днепра.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что военных сил хватит для того, что отразить наступление украинской армии и перейти в контрнаступление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.