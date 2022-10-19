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Происшествия

В МВД показали кадры нападения на женщину в центре Москвы

В МВД показали кадры нападения на женщину в центре Москвы

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Женщина дала отпор злоумышленнику в центре Москвы. Кадры его нападения опубликовали в МВД. Мужчина схватил 45-летнюю москвичку за руку и попытался отобрать сумку, в которой было 25 тысяч рублей. В этот момент она начала громко кричать и привлекать внимание, а сумку держала изо всех сил.

В итоге грабитель сдался и просто ушел. Полиция его нашла, им оказался приезжий из Саратовской области. Теперь на него завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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