В МВД показали кадры нападения на женщину в центре Москвы

Женщина дала отпор злоумышленнику в центре Москвы. Кадры его нападения опубликовали в МВД. Мужчина схватил 45-летнюю москвичку за руку и попытался отобрать сумку, в которой было 25 тысяч рублей. В этот момент она начала громко кричать и привлекать внимание, а сумку держала изо всех сил.

В итоге грабитель сдался и просто ушел. Полиция его нашла, им оказался приезжий из Саратовской области. Теперь на него завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.