Третий за неделю пал растительности произошел в Хабаровском крае

В Хабаровском крае загорелась сухая трава. Возгорание произошло на острове Большой Уссурийский. Дым был виден за несколько километров. Пламя разгонял порывистый ветер. Специалистам удалось ликвидировать возгорание.

За последнюю неделю это уже третий пал растительности на островах Хабаровска. Спасатели обращают внимание местных жителей, что сухая осенняя погода создает благоприятные условия для осложнения пожароопасной обстановки. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.