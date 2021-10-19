В вашингтонском доме Олега Дерипаски проходят обыски

ФБР проводит обыски в вашингтонском доме российского бизнесмена Олега Дерипаски. С чем это связано, официально не сообщается. Территория оцеплена, посторонних не пускают, в дверях стоят сотрудники федерального агентства.

Тем временем на бирже дешевеют акции "Русала" – компании, в которой основным акционером является Олег Дерипаска. За день они упали в цене почти на 6%.

В 2018 году Минфин США ввел ограничения в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний. Людям, которые в черном списке, закрыт въезд в страну, их активы замораживаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.