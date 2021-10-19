У Пражского рынка образовался затор из-за аварии

У Пражского рынка затруднено движение. Там на перекрестке столкнулись две легковушки. Пострадавших нет, водители ждут инспекторов ГИБДД.

У одной из машин разбита передняя часть, у другой – бок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.