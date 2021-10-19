Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в ЮЗАО

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Два человека пострадали при пожаре в ЮЗАО в жилом доме на Большой Черемушкинской улице. При этом шесть человек удалось спасти, сообщили в МЧС.

Загорелась мебель на последнем этаже девятиэтажки. Огнем оказалась заблокирована женщина. Удалось эвакуировать ее и еще пять человек из соседней квартиры. По оценкам спасателей, горели 30 квадратных метров.

В настоящее время все потушено. Помещения проливают и проветривают. В причинах пожара будут разбираться специалисты.

Очевидцы сообщили, что машины МЧС с трудом смогли проехать к дому. Очень много машин было припарковано во дворах, но помогли прохожие. Они разбили стекло преграждающей путь "Газели" и отогнали ее вручную. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.