Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде страдает психическим расстройством

Женщина, которую подозревают в убийстве девочки в Вологде, страдает психическим расстройством. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным следствия, 16 октября женщина встретила девятилетнюю девочку на улице, привела ее в свою квартиру, где совершила убийство. Подозреваемую задержали накануне – она пыталась уехать из области. По предварительным данным, ее сняли с поезда в Карелии.

Семью убитой девочки называют неблагополучной. Полиция уже забрала старшего ребенка – говорят, мать регулярно выпивает. Также следователи возбудили уголовное дело о халатности: разберутся, почему органы опеки не занимались ситуацией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.