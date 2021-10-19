В Москве за ночь произошло несколько аварий

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На Московской кольцевой автодороге произошла массовая авария, в которой погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. На 14-м километре МКАД, в районе Кузьминского лесопарка столкнулись сразу пять легковых автомобилей и фургон. Медики оказали первую помощь на месте, одного человека увезли в больницу. Еще один мужчина погиб.
На юго-востоке Москвы после аварии легковушка оказалась вверх колесами. На пересечении Симоновского вала и 3-го Крутицкого переулка столкнулись BMW и "девятка". Говорят, что один из водителей пытался проскочить перекресток на красный свет. Мужчина, который был за рулем "девятки", получил травмы. Его госпитализировали. А машину поставили на колеса и отодвинули к обочине до приезда эвакуатора.
Еще одна массовая авария случилась юге столицы. На пересечении улиц Ясеневая и Домодедовская в ДТП попали 6 машин. Как рассказали очевидцы, сначала автомобиль такси зацепил Mitsubishi и Nissan, а потом вылетел с дороги на газон. Проскочив по нему около 50 метров, такси врезалось в три припаркованных автомобиля. В итоге водитель и пассажир Hyundai оказались в больнице с тяжелыми травмами.
На шоссе Энтузиастов сгорел автомобиль. Пишут, что пострадавших нет. Водитель остановил машину и убежал на безопасное расстояние, как только заметил пламя под капотом. Потом огонь охватил всю легковушку.
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