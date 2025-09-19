Форма поиска по сайту

19 сентября, 23:45

Происшествия

Новости мира: извержение вулкана произошло на острове Гавайи

Новости мира: извержение вулкана произошло на острове Гавайи

Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

Пожар произошел на Таганской улице в Москве

"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу блогера Виктории Логецкой

"Московский патруль": питбайкеры сбили школьницу в Раменском

Полиция проведет проверку после нападения собак на ребенка в Подмосковье

Машина загорелась на МКАД в районе Дмитровского шоссе

Ландшафтный пожар произошел в Турции

Извержение вулкана произошло на острове Гавайи. В сети появились кадры фонтана лавы. Речь идет об одном из самых активных действующих вулканов на Земле. Предыдущий эпизод извержения зафиксировали в начале месяца. При этом в традиционных поверьях эти территории даже считаются местом обитания гавайской богини вулканов.

Сотни людей выстроились в очередь в Dubai Mall, чтобы одними из первых купить iPhone 17. Продажи начались 19 сентября. Согласно официальному сайту, стоимость смартфона в ОАЭ составляет примерно от 3 400 дирхамов, что в переводе на рубли около 77 тысяч.

В Турцию вернулись ландшафтные пожары. В Аланье – популярном у россиян месте отдыха – огонь подступает к побережью. Российским туристам пока ничего не угрожает, сообщили в Ассоциации туроператоров. Но в регионе пришлось эвакуировать жителей уже более 100 домов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

