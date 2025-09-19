Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 23:15

Происшествия

Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

Новости регионов: первый снег в этом сезоне выпал в горах Красной Поляны

Пожар произошел на Таганской улице в Москве

"Московский патруль": аэростат совершил жесткую посадку в Дмитрове

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу блогера Виктории Логецкой

"Московский патруль": питбайкеры сбили школьницу в Раменском

Полиция проведет проверку после нападения собак на ребенка в Подмосковье

Машина загорелась на МКАД в районе Дмитровского шоссе

Ландшафтный пожар произошел в Турции

Полицейские задержали 12 подростков на питбайках в Раменском

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили шаманку, которая выпила для проведения "ритуала" и села за руль. Инспекторы заметили машину, которая застряла в придорожной канаве, а водитель пытался безуспешно выехать.

Оказалось, что за рулем находилась 61-летняя жительница Красноярска, которая приехала к своей сестре "проводить обряд". В отношении женщины составили административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова