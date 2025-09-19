Шаманка в Краснодарском крае устроила "ритуал" перед инспекторами ДПС

В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили шаманку, которая выпила для проведения "ритуала" и села за руль. Инспекторы заметили машину, которая застряла в придорожной канаве, а водитель пытался безуспешно выехать.

Оказалось, что за рулем находилась 61-летняя жительница Красноярска, которая приехала к своей сестре "проводить обряд". В отношении женщины составили административный материал по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

