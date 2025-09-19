Новости регионов: новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Новое мощное землетрясение с магнитудой 7,4 произошло у берегов Камчатки. Сильные толчки ощущались, в том числе, в Петропавловске-Камчатском. В домах качались люстры и мебель. Сразу после этого региональное МЧС объявило угрозу цунами, которая уже отменена.

Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Крыму. Затопило улицы и дороги, повалены сотни деревьев. Несколько городов и десятки сел оказались обесточены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.