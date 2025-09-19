Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Новости регионов: новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста с Черкесского перевала

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

"Московский патруль": в Коломне задержали пособников украинских мошенников

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 сентября

Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Севастополе

Пьяный мужчина приставал к посетителям в развлекательном центре на Дмитровском шоссе

Новости регионов: спасатели извлекли тела погибших из вездехода, затонувшего в Забайкалье

Крыша загорелась у административного здания на Павелецкой набережной

Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Новое мощное землетрясение с магнитудой 7,4 произошло у берегов Камчатки. Сильные толчки ощущались, в том числе, в Петропавловске-Камчатском. В домах качались люстры и мебель. Сразу после этого региональное МЧС объявило угрозу цунами, которая уже отменена.

Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Крыму. Затопило улицы и дороги, повалены сотни деревьев. Несколько городов и десятки сел оказались обесточены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

