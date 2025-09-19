19 сентября, 07:30Происшествия
Новости регионов: новое мощное землетрясение произошло у берегов Камчатки
Новое мощное землетрясение с магнитудой 7,4 произошло у берегов Камчатки. Сильные толчки ощущались, в том числе, в Петропавловске-Камчатском. В домах качались люстры и мебель. Сразу после этого региональное МЧС объявило угрозу цунами, которая уже отменена.
Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Крыму. Затопило улицы и дороги, повалены сотни деревьев. Несколько городов и десятки сел оказались обесточены.
