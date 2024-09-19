Следствие выявило новые подробности в деле отравителя из Балашихи

В деле 25-летнего отравителя из Балашихи Артема Миссюры появились новые подробности. Об этом заявили в Следственном комитете РФ по Московской области.

По данным следствия, в середине июля стало известно, что Миссюра на протяжении полугода подсыпал в еду матери и отчима в продукты сильнодействующие химические вещества.

В СК заявли, что теперь злоумышленнику вменяют причастность к смерти в результате отравления бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство родителей, сестры, дяди, девушки и двух друзей. Всех их он угощал отравленной едой и морсом. Обвиняемый уже дал признательные показания по всем эпизодам.

В случае с отравлением родственников мотивом является желание завладеть общим недвижимым имуществом. Также он пытался отравить друзей, чтобы не возвращать долги. Однако о причастности Миссюры к отравлениям друзья и родственники долго не догадывались. Он убедительно изображал скорбь на похоронах. Психическое состояние обвиняемого установит комплексная судебная экспертиза.

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