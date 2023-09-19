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19 сентября, 22:20

Происшествия

Руферы залезли на шпиль высотки на Котельнической набережной

Руферы залезли на шпиль высотки на Котельнической набережной

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Прокуратура заинтересовалась руферами, которые забрались на высотку в центре Москвы.

Порядка 35 человек незаконно проникли в здание на Котельнической набережной. Несколько из них залезли на шпиль. Когда приехали полицейские, двое спрыгнули со второго этажа, спасаясь от преследования. Их госпитализировали с переломами и ушибами.

По данным СМИ, еще трое задержаны. Прокуратура уже начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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