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19 сентября, 18:15

В мире

Пассажирский автобус сорвался с высоты 15 метров в Черногории

Пассажирский автобус сорвался с высоты 15 метров в Черногории

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В пассажирском автобусе, который упал в обрыв в Черногории, находился гражданин России. Как рассказал местный телеканал, он получил легкие травмы. После аварии мужчина оказывал помощь другим пассажирам.

По данным республиканского управления полиции, автобус сорвался с высоты 15 метров в результате ДТП. В салоне находились более 30 пассажиров. Двое погибли на месте, десятки ранены.

На месте продолжают работать экстренные службы. Автобус уже подняли наверх. В посольство России подчеркнули, что следят за развитием ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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