Спасатели нашли шестерых туристов, пропавших на Камчатке

На Камчатке нашли шесть пропавших туристов. Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили спасатели, которые эвакуировали людей на высокопроходимой технике.

Туристы отправились в район Ключевской группы вулканов 14 сентября. В назначенный день они должны были выйти на стоянку, но связь с путешественниками пропала. Найти людей удалось быстро наземным группам спасателей.

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