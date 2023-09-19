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19 сентября, 11:45

Происшествия

Спасатели нашли шестерых туристов, пропавших на Камчатке

Спасатели нашли шестерых туристов, пропавших на Камчатке

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На Камчатке нашли шесть пропавших туристов. Медицинская помощь никому не понадобилась, сообщили спасатели, которые эвакуировали людей на высокопроходимой технике.

Туристы отправились в район Ключевской группы вулканов 14 сентября. В назначенный день они должны были выйти на стоянку, но связь с путешественниками пропала. Найти людей удалось быстро наземным группам спасателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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