19 сентября, 07:15Происшествия
Специалисты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском
Эксперты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском. Как пишет издание "МК", ссылаясь на свои источники, появились данные, что экипажу необязательно было сажать самолет в поле, рискуя жизнями десятков людей. Выводы сделали после анализа переговоров экипажа.
По мнению специалистов, самолет, у которого отказала одна из трех гидравлических систем, мог спокойно приземлиться в Омске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.