Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 сентября, 07:15

Происшествия

Специалисты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

Специалисты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

"Московский патруль": инспектора ГИБДД Маркова наградят посмертно

"Московский патруль": ВККС обсудила запрос о начале дела в отношении экс-судьи Сальниковой

"Московский патруль": в Сети появились кадры спецоперации в районе проспекта Мира

"Московский патруль": тело женщины нашли на западе Москвы

"Московский патруль": участник нападения на кредитный офис получил 12 лет строгого режима

Прокуратура взяла на контроль расследование причин аварии на юго-западе Москвы

"Рейд 112": самокатчик врезался в автомобиль на юго-востоке Москвы

Новости часа: движение затруднено на улице Поляны из-за столкновения нескольких авто

Несколько машин столкнулись на юго-западе столицы

Эксперты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском. Как пишет издание "МК", ссылаясь на свои источники, появились данные, что экипажу необязательно было сажать самолет в поле, рискуя жизнями десятков людей. Выводы сделали после анализа переговоров экипажа.

По мнению специалистов, самолет, у которого отказала одна из трех гидравлических систем, мог спокойно приземлиться в Омске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика