Полицейские применили силу к протестующим в итальянской Генуе

Полицейские закидали дымовыми шашками, а затем атаковали протестующих в итальянской Генуе. Дубинками били даже женщин. Некоторых протестующих зажержали.

Люди вышли на акции протеста из-за роста цен на электричество. Они считают, что государство их ограбило. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

