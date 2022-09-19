Пожар на лакокрасочном производстве в Ижевске локализовали

Пожар на лакокрасочном производстве в Ижевске локализован. По сообщению МЧС РФ, произошло частичное обрушение кровли на площади около тысячи квадратных метров, общая площадь возгорания превысила 5 тысяч квадратных метров.

В настоящее время на месте проводятся замеры вредных веществ в воздухе. К тушению привлечены более 100 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

