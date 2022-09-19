Легковой автомобиль влетел под трамвай в Краснодаре

Серьезное ДТП произошло в Краснодаре. Там легковой автомобиль влетел под трамвай и загорелся.

На помощь подоспели очевидцы с огнетушителями, поэтому огонь не успел перекинуться на трамвай. О наличии пострадавших не сообщается, однако известно, что от удара трамвай сошел с рельсов.

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