Производственное здание загорелось в Ижевске на площади 5 тыс кв метров – МЧС

Лакокрасочное производство загорелось в Ижевске. Площадь возгорания превышает 5 тысяч квадратных метров. Отмечается, что произошло обрушение кровли.

В ликвидации пожара задействованы 100 человек и 30 единиц техники. Также на месте работает мобильная лаборатория по замеру экологической обстановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

